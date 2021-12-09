Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.

EBA yine ilk sırada

Uzaktan eğitimin pandemi nedeniyle yılın çoğuna damgasını vurduğu 2021'de en çok aranan kelime grubu ‘EBA giriş’ oldu.

Listenin ikinci sırasında dünya genelinde trend olan Güney Kore dizisi Squid Game yer aldı.

Açık öğretim liselerine ilişkin aramalar da listede üçüncü oldu.

Listenin dördüncü sırasında ise Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil var.

Kamuoyunun gündemine oturan Elmalı Davası da 2021'de en çok yapılan beşinci sorgu oldu.

En çok aranan isim Mesut Özil

En çok aranan isimler listesinin başında ise Mesut Özil bulunuyor. Fenerbahçeli oyuncu Türkiye genelinde en çok merak edilen isim oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt listenin ikinci sırasında yer aldı.

En çok aranan kelimelerle paralel olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin en çok merak ettiği üçüncü isim oldu.

Listenin dördüncü sırasında Galatasaray'a başkan seçilen Burak Elmas, beşinci sırada ise Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci var.

Bu listeye bakıldığında Türkiye'nin en çok merak ettiği isimlerin spor dünyasında yer aldığını söylemek mümkün. Futbolun ağırlığı sporda öne çıkıyor.

En çok aranan dizi Squid Game

En çok aranan dizilerin zirvesinde ise bir yabancı yapım bulunuyor.

Squid Game sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 2021'in en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Squid Game'i sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı takip ediyor.

En çok aranan hayatını kaybeden isimler arasında Başak Cengiz de var

Hayatını kaybeden ünlü isimler de çok arandı.

Sorgu sırası Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu, Sezai Karakoç, Başak Cengiz ve Oğuz Yılmaz oldu.

Listede ünlü olmayan tek isim Başak Cengiz oldu. Genç kadın geçici olarak geldiği İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıyla hayatını kaybetmişti.

Cengiz'in ölümü Türkiye'de erkek şiddeti ve kadınların güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Kim başlığı altında ise farklı konular öne çıktı.