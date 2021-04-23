Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Ana sayfasında 23 Nisan'ı kutlamak için özel bir doodle yayınlayan Google, böylece Türkiye'deki kullanıcılarının bu özel gününü kutlamış oldu.

Google, 23 Nisan özel doodle'ında bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünen, hemen ortasında bir Türk bayrağı, "L" harfinde ise çiçek eklemesi bulunan özel bir Google logosu kullanıyor. Normal şartlarda kırmızı renkli olan Google logosundaki ilk "O" harfi, 23 Nisan doodle'ında yerini kırmızı beyaz Türk bayrağına bırakmış.