Google 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Doodle ile kutladı

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Google bu anlamlı günü kutlamak amacıyla Doodle tasarladı.

Google ana sayfasında yer alan ve "doodle" olarak adlandırılan logoda, öğretmenler denizaltında bir ahtapota benzetildi. Doodle öğretmen ahtapot yazı tahtası önünde balıklara ders anlatıyor.

Logoya tıklandığında, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin haberler görülüyor.

Doodle nedir?

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.