Google, akıllı hoparlörleriyle yanlışlıkla evdeki sesleri dinlemiş

Reddit kullanıcısı bir kişi, tesadüfen Google Home olarak adlandırılan akıllı asistan hoparlörle ilgili bir detayı fark etti.

Yemek yaparken akıllı hoparlöründen duman alarmının çalıyor olduğuna dair bir uyarı geldiğini fark eden kullanıcı, “Normalde Google Home cihazları sadece 'Tamam, Google' veya 'Hey, Google' gibi aktif ses tanıma sistemini harekete geçiren sözcüklerine yanıt verir. Ancak bu örnekte, hoparlör pasif sesleri de dinleyip 'aptal duman dedektörümü akıllı hale getirdi' ” diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise alarma benzeyen cam kırılması gibi sesler sonrası telefonundan uyarılar aldığını söyledi.

Konuya ilişkin Protocol sitesine açıklamada bulunan Google Sözcüsü, söz konusu özelliğin son güncellemeyle birlikte 'yanlışlıkla' aktif hale getirildiğini ve şu an yapılan hatanın giderildiğini’ açıkladı.

Google, daha önce yaptığı açıklamalarda, kullanıcıların güvenliği için katı bir şekilde hoparlörlerinin sadece aktif sesi dinlediğini söylese de, söz konusu özellik gizlilik konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

Nitekim Google, müşterilerine haber vermeden ilk defa mikrofon özelliğini etkinleştirmiyor. 2019'da da Nest Secure alarm sistemine gizli bir mikrofon eklemişti ancak söz konusu eklenti, kutu ve ürünün internet sayfasından kaldırılmıştı.

Sadece Google ürünlerinde bulunmuyor

Öte yandan, bu özellik sadece Google ürünlerinde bulunmuyor; bu özellik, Amazon’un Echo hoparlörlerine 2018'de Alexa Guard adıyla eklendi.

Şüpheli gürültü sesleri dinlemenin yanı sıra, Alexa aynı zamanda insanların fısıldayıp fısıldamadığını kontrol ediyor; eğer fısıldıyorlarsa daha alçak sesle yanıt veriyor.







