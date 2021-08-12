Google, Android 12 beta 4’ü piyasaya sürdü

Google, Android işletim sisteminin en son sürümü olan Android 12'nin halka açık sürümüne yönelik bir adım daha attı. Şirket, Android 12'nin dördüncü beta sürümünü yayınladı.

Bu sürüm, Android 12'nin bugünkü haliyle final sürümü arasında çok fazla değişiklik olmayacağını gösteriyor.

Şirket, kullanıcıları, Android'in yeni sürümüne yükselttiklerinde uygulamalarının düzgün çalışmadığını tespit ederse, uygulamayı kullanmayı tamamen bırakabilecekleri veya hatta kaldırabilecekleri konusunda uyarıyor.

İşletim sisteminin geliştirilme sürecinde son aşamaya gelinmiş olması API'ler, temel özellikler ve düzen artık değişmeyeceğinden, geliştiriciler için de son derece önemli.

Şirket, geliştiricilere uygulamalarını Android 12 ile tam uyumluluk açısından kapsamlı bir şekilde test etmeleri için dördüncü beta sürümünü şiddetle tavsiye etti.

Dördücü beta, Android 12 beta test programına katılan diğer modeller için de yayınlanacak.



