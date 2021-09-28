Google, Android 2.3.7 için desteğini sonlandırdı
Google, Android işletim sisteminin eski sürümlerini kullanan akıllı telefonlar için servislerine erişimini kapatacak. Kısıtlama, Android 2.3.7 (Gingerbread) veya altındaki sürümleri ilgilendiriyor. Bu sürümleri kullanan cihazlar hata mesajı verecek.
28 Eylül 2021, Salı 08:59 Son Güncelleme:
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Google, bugün itibariyle Android 2.3.7 çalıştıran sistemler için desteğini sonlandırdı. Bundan sonra Google’ın Takvim, Gmail, YouTube gibi uygulamalarını çalıştırabilmeniz için Android 3.0 ve üzeri sisteme sahip telefonlarınızın olması gerekiyor.
Android kullanan milyonlarca cep telefonunun sahipleri, bugünden itibaren Gmail, YouTube, Google Maps ve Google’ın diğer servislerinden yararlanamayacak.
Google uygulamalarını bu cihazlarda kullanmaya devam etmek için ise Android 3.0 Honeycomb veya sonraki sürümleri kullanmak gerekecek.