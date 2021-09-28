Google, Android 2.3.7 için desteğini sonlandırdı

Google, bugün itibariyle Android 2.3.7 çalıştıran sistemler için desteğini sonlandırdı. Bundan sonra Google’ın Takvim, Gmail, YouTube gibi uygulamalarını çalıştırabilmeniz için Android 3.0 ve üzeri sisteme sahip telefonlarınızın olması gerekiyor.

Android kullanan milyonlarca cep telefonunun sahipleri, bugünden itibaren Gmail, YouTube, Google Maps ve Google’ın diğer servislerinden yararlanamayacak.

Google uygulamalarını bu cihazlarda kullanmaya devam etmek için ise Android 3.0 Honeycomb veya sonraki sürümleri kullanmak gerekecek.