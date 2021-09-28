Bilim & Teknoloji Google, Android 2.3.7 için desteğini sonlandırdı

Google, Android 2.3.7 için desteğini sonlandırdı

Bilim & Teknoloji

Google, Android 2.3.7 için desteğini sonlandırdı

Google, Android işletim sisteminin eski sürümlerini kullanan akıllı telefonlar için servislerine erişimini kapatacak. Kısıtlama, Android 2.3.7 (Gingerbread) veya altındaki sürümleri ilgilendiriyor. Bu sürümleri kullanan cihazlar hata mesajı verecek.

28 Eylül 2021, Salı 08:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Google, bugün itibariyle Android 2.3.7 çalıştıran sistemler için desteğini sonlandırdı. Bundan sonra Google’ın Takvim, Gmail, YouTube gibi uygulamalarını çalıştırabilmeniz için Android 3.0 ve üzeri sisteme sahip telefonlarınızın olması gerekiyor.

Android kullanan milyonlarca cep telefonunun sahipleri, bugünden itibaren Gmail, YouTube, Google Maps ve Google’ın diğer servislerinden yararlanamayacak.

Google uygulamalarını bu cihazlarda kullanmaya devam etmek için ise Android 3.0 Honeycomb veya sonraki sürümleri kullanmak gerekecek.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kredi maliyetini düşürmek için bunlara dikkat!
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?