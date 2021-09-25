Google Android Auto güncellemesi kullanıcılara sunuldu

Google’ın 2015 yılında tanıttığı Android Auto uygulaması sürücülerin akıllı telefonları ile araçlarının stereo sistemi arasında bağlı bir bağlantı kurarak cihazdan müzik çalmalarını, Haritalar’ın adım adım yol tariflerini yüksek sesle okumalarını ve sesli aramaları yanıtlamalarını sağladı. Şirketin altı yıl içinde hem Android Auto hem de üzerinde çalıştığı bilgi-eğlence sistemleri çok daha akıllı hale geldi. Google şimdi ise sürücülere, Android Auto’yu telefonlarında veya doğrudan arabalarında çalıştıran daha da fazla özellik ve yetenek sunacağını duyurdu.

Yeni özellikle İngilizler, Hintliler, Avustralyalılar, Japon sürücüler ve trafiğin soldan aktığı diğer düzinelerce ülkedeki sürücüler rahat bir nefes alacak. Google Haritalar’daki ilgili düğmelere ulaşmak ve bir varış noktasına girmek bir dokunuşla daha kolay olacak.

Android Auto ayrıca, çift SIM’li telefon kullanan uluslararası gezginler için ayrı İş ve Kişisel profiller oluşturmanıza, ilgili kişi listelerini ve takvim randevularını görüntülemenizi sağlıyor.

Araç içi ekranlı araçlar için, Android Auto yakında oyunlar gibi birkaç yeni özelliğe sahip olacak. Google, sürücülere araç park halindeyken oynayabilecekleri hızlı ve eğlenceli eğlenceler sunmak için GameSnacks ile ortaklık kuruyor. Son olarak, Google gaz için daha az etkileşimli ödeme yapıyor. Aracın bilgi-eğlence sisteminin Google Pay ile temassız ödemeyi tamamlaması için “Ok Google, benzin ödeyin” demek yeterli olacak. Bu özellik, yakında Shell, Conoco, Phillips 66 ve 76 istasyonları desteğiyle başlayacak şekilde Exxon ve Mobil benzin istasyonlarında da kullanıma sunulacak.







