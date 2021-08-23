Google, Android Auto uygulamasını sonlandırıyor

Uygulama, hem araç akıllı sistemlerinde hem de Android telefonlarda yer alırken aynı zamanda kullanıcıların Bluetooth bağlantısı kurması ile beraber sesli adres tarifi, müzik uygulamalarına erişim ve SMS gönderimi gibi kolaylıklar sunuyor.

Google, Android Auto mobil uygulamasını kullanan kişilerin Googte Asistan'ın sürüş moduna geçmelerini ve Android 12 ile mobil sürüş deneyimini geliştirmek istiyor. Araçlarda bulunan Android Auto özelliğini kullanan kullanıcılar içinde açıklama yapan şirket, kullanıcıların araçlarda bulunan yazılımı kullanmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Google Asistan sürüş modunun mobil sürüş deneyiminin evrimindeki yeni aşama olduğu belirtildi. Şirket konu hakkında, “Android Auto’yu desteklenen otomobillerde kullananlar için bu deneyim bir yere gitmiyor. Telefon deneyimini kullananlar, Google Asistan sürüş moduna yönlendirilecek. Android 12’den itibaren Google Asistan sürüş modu mobil sürüş deneyimine entegre edilecek. Şu an için paylaşacak daha fazla detay bulunmuyor” dedi.

Android Auto, Google’ın Android 10’u yayınlaması ile beraber işletim sistemine entegre bir hale getirilmişti ve indirilebilir uygulama olarak mağazadan kaldırılmıştı.