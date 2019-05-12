Bugün hayatta en değer verdiğimiz insanların özel günü... Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü kutlu olsun. Bugünü en güzel ve en özel şekilde kutlayın ve annelerinize sıkıca sarılın! İşte Anneler Günü mesajları ve en Güzel Anneler Günü şiirleri…

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da İlkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

AMERİKA'DA YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Anneler Günü ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da kutlanmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE 1955'TE

Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü olarak duyurdu. Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

DÜNYA'DA ANNELER GÜNÜ

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Örneğin; Norveç Şubat'ın ikinci Pazar günü, Yunanistan 2 Şubat, Gürcistan 3 Mart, Ermenistan, Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Makedonya, Romanya gibi ülkeler 8 Mart, Birleşik Krallık Birleşik Krallık Büyük Perhizin dördüncü Pazarı kutluyor. Bahreyn, Mısır, Irak, Katar gibi Arap Yarımadası’ndaki ülkeler 21 Mart Ekinoksunda, ABD, İsviçre, Estonya, Ekvator, Bangladeş, Kolombiya, Belçika gibi pek çok dünya ülkesi de Türkiye gibi Mayıs ayının ikinci Pazar gününde Anneler Günü'nü kutluyor.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece “insanlığı kaybetmeme” inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.

Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...

Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.