Google, arama sonuçlarına Corona virüsü için SOS uyarısı ekledi

Google, Corona virüsü hakkında önemli haberleri ve kaynakları kullanıcılara hızlı bir şekilde sağlamak için arama sonuçlarına SOS Uyarısı ekledi.

Corona virüsü veya onunla ilgili bir sorgu aranması, SOS uyarısı ve doğrudan paylaşma yeteneğini belirten beyaz bir kart verecek. Depremler veya yangınlar genellikle parlak kırmızı bir karta sahip.

Google'a girip Corona virüsüyle ilgili arama yaptığınızda sayfanın başında beyaz kart içinde "2019 Novel Coronavirus" başlıklı bir SOS Uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Uyarıya tıkladığınızda sayfada herhangi bir şey değişmiyor ancak sonuç sayfasını paylaşabiliyorsunuz. Depremler veya yangınlar genellikle parlak kırmızı bir kartla gösteriliyor.

Sırada, Corona virüsüyle ilgili tavsiye bilgileri, duruma genel bakış ve Dünya Sağlık Örgütü ait makalelere bağlantılar içeren “Yardım ve bilgi” yer alıyor. Aynı kaynak, ellerinizi sık sık yıkamak ve hapşırırken veya öksürürken burnunuzu kapatmak gibi satır içi “Güvenlik ipuçları” da sağlıyor.

Google, gerektiği zamanlarda arama yapan kullanıcılara daha fazla bilgi sunacak. Şirket SOS Uyarısı ile Corona virüsü hakkındaki kaynakları kolay erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Bu arada Google.org, Çin Kızıl Haçı'na 250.000 dolar doğrudan bağışta bulundu. Google çalışanları ve şirketin hayırseverlik koluna yönelik bir kampanya 800.000 dolardan fazla para topladı.





Bunlara ek olarak Google, Çin, Hong Kong ve Tayvan'daki beş ofisi geçici olarak kapatmak için harekete geçti. Bölgeye yakın zamanda ziyaret edenlerin en az iki hafta boyunca evden çalışması istendiği de yer alıyor.



