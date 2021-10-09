Bilim & Teknoloji Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu

Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu

Bilim & Teknoloji

Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu

Google, arama sonuçlarına gitar akort aracını da ekledi. Kullanıcılar, Goole üzerinden 'google tuner' araması yaptığında istenilen araç çubuğundan faydalanabileceker.

09 Ekim 2021, Cumartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Hem mobil hem de masaüstünde çıkan araç, cihazların mikrofonunu kullanarak gitar akort etmenize imkân tanıyor. Google tarafından gösterilen yönlendirmeler ile gerekli ayarlar hızlıca yerine getirilebiliyor.

Oldukça faydalı görünen araç, bu işlem için özel donanımlara ya da ekstra uygulamalara olan ihtiyacı bitiriyor.

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