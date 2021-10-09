Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu

Hem mobil hem de masaüstünde çıkan araç, cihazların mikrofonunu kullanarak gitar akort etmenize imkân tanıyor. Google tarafından gösterilen yönlendirmeler ile gerekli ayarlar hızlıca yerine getirilebiliyor.

Oldukça faydalı görünen araç, bu işlem için özel donanımlara ya da ekstra uygulamalara olan ihtiyacı bitiriyor.