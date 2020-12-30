Google, mobil uygulamalar için sunduğu internet aramaları hizmetinde yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Google'da arama yapan bir kullanıcının, Instagram ve TikTok'taki videoları doğrudan görebilmesini sağlıyor.

Özellik sayesinde bir kullanıcı, yaptığı aramayla ilgili hem kısa videolara hem de diğer sonuçlara ulaşabilecek. Şu an için kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özelliğin, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

Google, kendine ait olan YouTube'taki videoları arama sonuçlarında doğrudan gösteriyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, aradıkları bir konu etiketi ya da terimle ilgili Instagram ve TikTok videolarına da doğrudan ulaşma imkânı yakalayacak.





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