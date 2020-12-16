Bilim & Teknoloji Google aramalarına ekmek ve lahmacun damga vurdu

Google aramalarına ekmek ve lahmacun damga vurdu

Bilim & Teknoloji

Google aramalarına ekmek ve lahmacun damga vurdu

Google, geçtiğimiz günlerde 2020 yılının en çok arananlarını açıkladı. Raporda, yemek tarifleri aramalarına Türkiye’den iki konu damgasını vurdu. Bunlar ekmek ve lahmacun.

16 Aralık 2020, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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Google, 2020 yılında en yoğun yapılan aramalarını paylaştı. Pek çok kategoride paylaşılan aramaların dikkat çeken ismi ise lahmacun oldu.

Dünyanın en çok aranan tarifler listesine bakıldığında ikinci sırada ekmek yer alırken, 5. sırada ise lahmacun kendine yer buldu.

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Globalde yapılan tarifler araması şöyle:

1) Dalgona coffee (Dalgona kahvesi)

2) Ekmek

3) Sourdough bread (Ekşi mayalı ekmek)

4) Pizza

5) Lahmacun

6) Beer bread (Bira ekmeği)

7) Banana bread (Muz ekmeği)

8) Pita bread (Pide ekmek)

9) Brioche (Çörek)

10) Naan (Mayalı yassı ekmek)


Türkiye özelinde trendlere giren yemek tarifleri ise şu şekilde:

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi

6) İzmir Bombası

7) Lahmacun

8) Güllaç Tatlısı

9) Ezogelin

10) Kalburabastı

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