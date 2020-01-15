Onur Binay/posta.com.tr

Google’ın Smart Lock uygulamasına getirdiği son güncellemeyle, iPhone'unuzu Google'ın Chrome'daki birinci parti hizmetlerine giriş yapmak için 2FA güvenlik anahtarı olarak kullanabileceksiniz. Bu özelliği aktif edip Google'da oturum açtığınızda iki faktörlü kimlik doğrulama için iPhone'unuza ihtiyacınız olacak.

Uygulama, dizüstü bilgisayarınızla bir Google hizmetinde oturum açmaya çalıştığınızda iPhone'unuzda bildirim oluşturuyor. Dizüstü bilgisayarınızda oturum açma işlemi tamamlanmadan önce, Bluetooth özellikli iPhone'unuzun kilidini açmanız ve Google’ın uygulamasındaki bir düğmeye dokunmanız gerekiyor. İki faktörlü kimlik doğrulama, çevrimiçi hesaplarınızı güvenceye almak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biri olarak, kullanıcı adı ve şifrenin ötesinde ek bir güvenlik sağlıyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama, çevrimiçi hesaplarınızı güvenceye almak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biri, standart kullanıcı adı ve şifrenin ötesinde ek bir güvenlik katmanı sağlıyor. Fiziksel güvenlik anahtarları , günümüzde yaygın olarak kullanılan altı haneli kodlardan çok daha güvenli, çünkü bu kodlar neredeyse şifreler kadar kolay ele geçirilebilir. Google, Android telefonunuzu fiziksel bir güvenlik anahtarı olarak kullanmanıza izin veriyor. Bu işlev iOS'ta mevcut olduğu için, akıllı telefona sahip herkesin özel bir cihaz satın almak zorunda kalmadan bir güvenlik anahtarına sahip olduğu anlamına geliyor.

Yeni işlem, mevcut Google Prompt işlevine benziyor, ancak temel fark, Smart Lock uygulamasının internet üzerinden bağlanmak yerine Bluetooth üzerinden çalışması. Bu, kimlik doğrulamasının çalışması için telefonunuzun dizüstü bilgisayarınıza nispeten yakın olması gerekiyor. Bu da başka bir güvenlik katmanı sağlıyor. Ancak, uygulamanın kendisi herhangi bir biyometrik kimlik doğrulaması istemiyor. Telefonunuzun kilidi zaten açıksa, yakındaki bir saldırgan teorik olarak uygulamayı açabilir ve giriş denemesini doğrulayabilir.

Google'da çalışan bir şifreleme uzmanına göre , yeni işlevsellik , cihazın özel anahtarlarını güvenli bir şekilde saklamak için kullanılan iPhone işlemcisinin Secure Enclave'ini kullanıyor. Bu özellik ilk olarak iPhone 5S ile tanıtıldı ve Google'ın uygulaması, iOS 10 veya daha üstünde çalışıyor.