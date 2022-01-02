Google arttırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor

Google, Haziran 2020’de arttırılmış gerçeklik konusunda uzman North şirketini satın almıştı. Arttırılmış gerçeklik projeleri iptal edildikten sonra North firmasının çalışanları, Google içerisinde Pixel ve Nest gibi projelerde çalışmışlardı. 2019 yılında Google’ın arttırılmış gerçeklik üzerine çalışmadığı bilgisi gelince, yeni nesil bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü için ümitler bir hayli azalmıştı. Ancak, görünüşe göre Google, yeniden bir arttırılmış gerçeklik projesi üzerine çalışıyor.

New York Times, arttırılmış gerçeklik üzerine yaptığı haberde Google’ın yeni bir arttırılmış gerçeklik projesi üzerine çalıştığını iddia etti. Projenin, North’un satın alınmasından dolayı gerçekleştiği de bildiriliyor ancak daha fazla detay bulunmuyor. Google’un Google Glass’tan sonraki arttırılmış gerçeklik gözlüğü ne zaman gelecek bilinmiyor.