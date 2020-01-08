Google Asistan haberleri 42 farklı dilde okuyabilecek

Onur Binay/posta.com.tr

Google, CES 2020’de sanal asistanı için yeni bir özellik tanıttı. Google Asistan için hala geliştirilmekte olan Read It özelliği, ekrandaki tüm metni sese çevirebilecek ve gerçekten başlatıldıktan sonra 42 dili destekleyecek.

Bu özelliğin aktif hâle getirilmesi için kullanıcıların “Okey Google, bunu oku” komutunu vermesi gerekiyor. Komut verildiğinde “metinden sese çevirme” motoru aktif hâle geliyor ve ekrandaki metin sesli olarak okunuyor.

Google’ın geliştirici ekibi, Asistan’ın metinleri doğal şekilde okuyabildiğini belirtiyor. Ancak bu özellikten yararlanmak için makalenin Google’ın mobil uygulamasında, Google Chrome’da veya Google Haberler’de açılması gerekiyor. İlk etapta üçüncü taraf uygulamalar için destek verilmeyecek.

Google’ın Araştırma ve Makine Zekâsı Birimi’nde Ürün Lideri olarak görev yapan David Kadouch, makalenin önce çevrileceğini ve ardından da yüksek sesli olarak okunabileceğini belirtti.

Google Asistan için hazırlanan yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı belli değil.



