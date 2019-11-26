Google Asistan’dan çocuklara masal anlatma özelliği!

Hikaye anlatımında korkunç olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Google artık çocuklarınıza masal anlatacak. Yazılım devi Google Nest akıllı ev ürünleri serisinin ebeveynlerin istedikleri zaman masal ve hikaye kaydetmelerine olanak sağlayan yeni My Storytime özelliğini duyurdu. Bu özellik ebeveynlerin kendi öykülerini kaydetmelerine olanak sağlıyor.

“Mutlu Aileler” sloganıyla duyurulan bu özellik ebeveynlerinden ayrı kalmak zorunda olan çocukların zihinsel, duygusal gelişimi için oldukça faydalı olacağı düşünülüyor.

Hikayeleri kaydetmek için, My Storytime web sitesine Google Hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor.

Bir çok ebeveynin Google’un bu özelliğinin çocuklarının zihinsel ve duygusal olarak sağlıklı kalmasında yardımcı olacağını düşünüyor.