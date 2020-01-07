Independent Türkçe'de yer alan habere göre bir kullanıcı, başka kişilerin kameralarıyla çekilmiş ve içlerinde uyuyan insanlar, oyuncaklarla oynayan çocuklar, hatta beşiğinde uyumakta olan bir bebeğin de olduğu hareketsiz görüntüleri internette paylaştı.

"Dio-V" isimli Reddit kullanıcısı, "Xiaomi kameramı Google Home Hub'a bağladığımda diğer insanların evlerinden hareketsiz görüntülere erişiyorum" diye yazdı.

Söz konusu görüntülerin paylaşıldıkları 1 Ocak tarihinde çekildiği anlaşılıyor. Sorunun varlığını kabul eden Google, bu durumdan sadece Xiaomi yapımı kameraların etkilendiğini iddia etti.

Görüşüne başvurulan Çin firması henüz dönüş yapmazken, Google'dan bir sözcüyse The Independent'e yaptığı açıklamada, "Sorunun farkındayız ve çözüm için Xiaomi'yle irtibat halindeyiz. Bu süreçte cihazlarımızda Xiaomi entegrasyonlarını devre dışı bırakıyoruz" dedi.

Google bağlantılı akıllı kameralar, güvenlik açıkları veya bilgisayar korsanları kaynaklı sorunlarla ilk kez karşılaşmıyor.

Teknoloji devi geçen yıl şubat ayında yaptığı açıklamada, bazı cihazların bilgisayar korsanlarının kontrolüne geçmiş olabileceği endişesiyle Nest kamera sahiplerine şifrelerini sıfırlamaları çağrısında bulunmuştu.

Illinois'de bir ailenin yaşadığı hadisede çift, internet bağlantılı kameralarının kontrolünü ele geçiren siber suçluların, cihazın hoparlörü aracılığıyla kendilerine ve bebeklerine bağırarak ırkçı tacizde bulunduğunu söylemişti.