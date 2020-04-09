Google sözcüsü Jose Castaneda, BuzzFeed News’e yaptığı açıklamada, Google’ın çalışanlarına Zoom’un “güvenlik açıklarını” belirten bir e-posta gönderdiğini ve bundan sonra şirkette çalışan kişilerin bilgisayarlarında bu uygulamayı kullanmamasını istediklerini bildirdi.

Castaneda, “Çalışanlarımızın şirket ağımız dışındaki işler için onaylanmamış uygulamaları kullanmasına izin vermeme politikamız uzun süredir devam ediyor. Son zamanlarda, güvenlik ekibimiz Zoom Desktop Client kullanan çalışanlara, çalışanlarımız tarafından kullanılan uygulamalar için güvenlik standartlarımızı karşılamadığı için artık kurumsal bilgisayarlarda çalışmadığını bildirdi. Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için Zoom'u kullanan çalışanlar bunu bir web tarayıcısı veya mobil cihaz aracılığıyla yapmaya devam edebilir.” dedi.

Merkezi San Jose, Kaliforniya’da bulunan Zoom, 2019 yılında halka açıldı ve CEO'su Eric Yuan'ı milyarder yaptı. Şirketin video konferans hizmeti, işletmelerin web seminerleri ve toplantılar yürütmesini hedeflemekteydi. Ancak şimdi dünyanın dört bir yanındaki kişiler tarafından spor salonları, eğitim dersleri, kokteyl partileri ve daha fazlası için kullanılıyor. Mart ayında, Uygulama, çok kısa sürede aylık 10 milyon kullanıcıdan 200 milyon kullanıcıya kadar çıktı

Zoom'un büyümesi, hizmetin güvenliği ve gizliliği konusundaki kaygılarla gölgelendi. Geçen ay, Motherboard tarafından yapılan bir araştırma, Zoom'un iPhone ve iPad'ler için uygulamasının, Facebook hesapları olmayan kişiler de dahil olmak üzere kullanıcıların cihazları hakkında Facebook'a veri gönderdiğini gösterdi.







