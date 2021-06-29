Google’ın merkezinde çalışan görevlileri ve yetkilileri ofislerine çağırmaya başlayan Google’ın Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruth Porat dün gece bir bilgilendirme mektubu gönderdi. Çalışanlara yönelik bilgilendirme notunda, “yeni normalin” sınırları ve geri dönüş takviminin detayları paylaşıldı.

ABD merkezli medya platformu Business Insider’ın yayınladığı bilgilendirme mektubunda çalışanların iki gruba ayrılarak ofislere çağırılacağı belirtildi. Aşı olan çalışanların ofiste maske takmasına zorunluluk getirilmeyeceğini açıklayan Porat, “Bazı Google çalışanlarının tamamen evden çalışmasına izin var fakat diğer çalışanların en geç Eylül ayında ofislere dönmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Porat mektupta, “Ben bu yıl kampüste birkaç kez bulundum ve bu sırada evden çalışırken insanlarla etkileşimi ve birlikte olmanın yarattığı sihri ne kadar özlediğimi hatırladım. Birçoğumuz için çok uzun bir 15 ay geçti. Fakat biz California’da tünelin sonundaki ışığı görebildiğimiz için şanslıyız. Aşılama oranları yüksek ve bulaşma oranı düşük” dedi. Porat, California eyaletinde riskin düşük olduğunu ve 12 Temmuz’da ofislere geri dönüşün başlayacağını açıkladı.

Porat, “İki farklı grup olarak ofislere döneceğiz. Birinci grup 13 Temmuz’da ikinci grup ise 27 Temmuz’da geri dönecek. Elbette daha önce ofise gelmek isteyenler için ofis kapılarımız açık. İki doz aşı olan ve bunu belgeleyen çalışanların ofiste maske takması zorunluluğu bulunmuyor. Aşı olmamış ya da olmayacakların da ofislerimize gelmesini istiyoruz fakat onlar maske takmalı ve haftalık Covid-19 testini olmak zorundalar” dedi.

Porat, Google’ın diğer merkez ve ofislerinin henüz açılmayacağını da söyleyerek, “Bu tarihlerde ofise gelmek gönüllülük esasına dayanıyor. Halen 1 Eylül’e kadar evden çalışma imkanınız var. Bu tarihten önce ofislere geri dönmek opsiyonel” dedi. Porat, dünya genelinde şirketlerin ve ülkelerin ofislere dönüşte nasıl önlemler aldığını izlediklerini söylerken, “Biz önlemlerimizi aldık. Binalardaki hava akışını geliştirdik ve temizlik protokolünü artırdık” ifadesini kullandı.





Porat, California’da durumun daha iyi olduğunu hatırlatarak, “Birçok hizmetimizi sizlere tekrar sunmaya ve insanları sosyal mesafe olmadan bir araya getirmeye hazırız. Hepinizi birkaç hafta içerisinde görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.