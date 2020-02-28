Google, yayınladığı blog yazısında Google Çeviri'nin artık Tatarca, Türkmence, Uygurca, Kinyarwanda ve Odia dillerini desteklediğini açıkladı. Google, eklediği bu yeni beş dilin ortak konuşma popülasyonunun dünya çapında yaklaşık 75 milyon kişi olduğunu da vurguladı.

Yeni dillerin eklenmesi ile birlikte Google Çeviri 108 dilde çeviri yapabilme yeteneğine sahip oldu.

Google'a göre yeni dil eklemenin zorluklarından biri internet üzerinde aynı dilde çok az miktarda içerik olması. Ancak Google bunu makine öğrenme teknolojisindeki gelişmeler ve Google Çeviri Topluluğunun aktif katılımıyla birlikte aşmayı başardığını söylüyor.

Google Translate, beş yeni dil için hem metin çevirisini hem de web sitesi çevirisini destekleyecek.



