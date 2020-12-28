Google Chrome 2021’de daha az bellek kullanacak

Google Chrome geliştiricileri son rapora göre Windows 10’un TerminateProcess fonksiyonunu kullanmayı düşünüyor. Windows 10’un söz konusu API’si kullanıcının kapattığı uygulamaların arkada açık bıraktığı işlemleri de temizleyerek bir yazılım çalıştırılmasının ardından sistemin eski performansına geri dönmesini sağlıyor.

İşlemlerin kapatılmasının donanım kaynakları bakımından maliyeti ve kompleks yazılım içerisindeki zorluğu nedeniyle Chrome geliştiricileri yakında Windows 10’un TerminateProcess API’sinden faydalanacak. Bu sayede sekmeler ya da tarayıcının kendisi kapatıldığında bellek kapasitesindeki kazanım en üst seviyeye yükselmiş olacak.

8 GB RAM ve daha düşük seviyede RAM bulunan sistemlerde Chrome kullananlar, bu güncelleştirme sonrasında hissedilir seviyede hız artışı yaşayacak.

Güncellemenin 2021'de hangi tarihte geleceği paylaşılmadı.





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