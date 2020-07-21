Daha sonra indir özelliği sayesinde Chrome kullanıcıları mobil internet tarayıcısı üzerinde indirmeler ayarlayabiliyor.

Kullanıcının tek yapması gereken indirme işleminin başlayacağı saati ve tarihi seçmek. Bu özellik sayesinde Wi-Fi bağlantısının algılandığı bir zamanda da indirme işlemini başlatmak mümkün oluyor.

Zamanlama özelliği, tam olarak çalışmasa da en son Chrome Canary 86'da etkinleştirilebiliyor. Ara yüz ise canlı görünüyor. Chrome’un bu versiyonunu Google Play Store’dan indirmek mümkün.

Chrome’daki daha sonra indir özelliği nasıl etkinleştirilir?

Canary uygulamasını Android telefonunuza kurduktan sonra şu adımları izleyin:

Chrome Canary uygulamasını açın, adres çubuğuna “chrome://flags” yazın.

‘Enable download later’ seçeneğini aratın.

Açılır menüde üç seçenek göreceksiniz, “Enabled”ı seçin ve Chrome Canary uygulamasını yeniden başlatın.

Bu değişikliği yaptıktan sonra Chrome’da bir web sayfasını indirmek istediğinizde, “Ne zaman indireceğinizi seçin” şeklinde seçenekler göreceksiniz, bu seçenekler arasında Şimdi, Wi-Fi ile ve “Saati ve tarihi seç” yer alıyor.

Bu sayede dosyanın nereye indirileceğini, saat ve tarihi seçebilirsiniz. Bir dosyaya hemen ihtiyacınız olmadığında, bu işlem, veri ve pil ömründen tasarruf etmek için yararlı olabilir. Bir indirme saati ve tarihi belirledikten sonra Chrome, ayrıca, zamanlanmış tüm dosya indirme işlemlerini kolaylıkla yönetmenize, duraklatmanıza, başlatmanıza ve iptal etmenize olanak tanıyan "Daha sonra için planlandı" sekmesini de sunuyor.

İndirme zamanlama özelliğinin Android için kararlı bir Chrome sürümüne ne zaman gelebileceği hakkında bilgi yok.



