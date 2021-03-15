Bilim & Teknoloji Google Chrome, bellek kullanımıyla Mac ve PC'de daha iyi hale geliyor

Google Chrome, bellek kullanımıyla Mac ve PC'de daha iyi hale geliyor

Bilim & Teknoloji

Google Chrome, bellek kullanımıyla Mac ve PC'de daha iyi hale geliyor

Chrome 89 ile ilgili detayları Chromium blog sayfasından paylaşan Google, internet tarayıcısının yeni sürümü ile Mac'lerin daha sessiz çalışacağını ısınmayacağını açıkladı.

15 Mart 2021, Pazartesi 08:08 Son Güncelleme:
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Google’ın yayımladığı rakamlara göre Chrome 89 yeni geliştirmeler ile verileri tarama sürecinde yüzde 22 oranında artış sağlarken, yenileme tarafında yüzde 8'e, GPU'da yüzde 3'e varan bellek tasarrufu sunuyor

Android kullanıcılarını da düşünen Google, yüzde 2 oranında daha hızlı sayfa yüklemesi ve yüzde 13 oranında daha hızlı uygulamaya giriş gibi ek geliştirmelere sahne oluyor.


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