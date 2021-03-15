Google’ın yayımladığı rakamlara göre Chrome 89 yeni geliştirmeler ile verileri tarama sürecinde yüzde 22 oranında artış sağlarken, yenileme tarafında yüzde 8'e, GPU'da yüzde 3'e varan bellek tasarrufu sunuyor

Android kullanıcılarını da düşünen Google, yüzde 2 oranında daha hızlı sayfa yüklemesi ve yüzde 13 oranında daha hızlı uygulamaya giriş gibi ek geliştirmelere sahne oluyor.



