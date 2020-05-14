Dünyada iki tür insan var, aynı anda sadece birkaç sekmesi olan minimalistler ve daha fazla sekme için kaybolan koleksiyoncular. Eğer koleksiyoncuysanız Chrome için yeni sekme gruplama özelliği epey işinize yarayacak.

Google Chrome kullanıcıları, yeni özellikle biriken sekmeleri gruplandırıp, bu gruplara etiketler verebilecekler. Böylelikle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları sekmelere çok daha kolay ulaşabilecekler. Aynı zamanda oluşturulan sekme grupları farklı renklerle de işaretlenebilecek. Böylelikle sekme gruplarını etiketleri okumaya gerek kalmadan kolaylıkla birbirinden ayırt edebileceksiniz.

Google Chrome'un sekme gruplama ve etiketleme özelliği, önümüzdeki hafta itibarıyla kullanıcılara bölge bölge sunulacak. Tüm kullanıcıların özelliği aktif olarak kullanması biraz zaman alabilir.