Google, Chrome Canary 86.0.4213.0 sürümüyle birlikte, Chrome’a gelmesi muhtemel Daha Sonra Oku özelliğini gün ortaya çıkardı. Daha Sonra Oku' özelliği, sonradan ziyaret etmek istediğimiz sayfaların kolayca kaydedilmesini sağlayacak.

Şu anda daha sonra okumak istediğiniz içerikleri yer imlerine kaydederek sonrasında okuyabilirsiniz. Ya da bununu için üçüncü taraf bir uygulama da kullanabilirsiniz. Google’un Daha Sonra Oku özelliği ile birlikte daha sonra göz atmak istediğiniz içerikleri tarayıcıya kaydetmeyi mümkün hale gelecek. Kaydettiğiniz sayfaları okuduktan sonra silerek Daha Sonra Oku sayfasın temizleyebilirsiniz.

Özellik henüz geliştirilme aşamasında, bu nedenle nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı ya da özelliğin Chrome’a gerçekten gelip gelmeyeceği belli değil.