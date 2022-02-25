Google, yeni bir bayrak aracılığıyla Chrome tarayıcısında kullanıcıların bir siteye giriş yapmadan Ayarlar üzerinden giriş bilgilerini kaydetmelerine olanak tanıyor.

Google, tarayıcı üzerinden bir siteye giriş yapılırken kullanıcıya kullanıcı adı ve şifreyi kaydetmek isteyip istemediğini soruyor ve kabul eden kullanıcıların şifrelerini Ayarlar'dan Otomatik Doldurma sekmesi altındaki Şifreler bölümüne kaydediyor. Şirket şimdiye kadar manuel şifre ekleme izin vermiyordu ancak bu durum bir Chrome bayrağıyla değişiyor.

'Ayarlarda manuel şifre eklemeyi etkinleştirir' açıklamasıyla yeni bir bayrak kullanıcıların bir siteyi ziyaret etmeden şifre kaydetmesine olanak tanıyor. Şirket, ayrıca tarayıcının Canary sürümünde kayıtlı şifrelere not ekleme özelliğini test ediyor.



