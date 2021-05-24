Google, cilt hastalıklarının tespit edilmesine yardımcı olacak yapay zeka aracı geliştirdi. Uygulamaya, Avrupa’da tıbbi bir araç olarak kullanılmak üzere CE işareti verildi. Bir kanser uzmanı ise yapay zekadaki ilerlemelerinin doktorların hastalara daha özel tedavi sunmasını sağlayabileceğini söyledi.

Bununla birlikte Google, yapay zekanın 288 cilt durumunu tanıyabildiğini ancak tıbbi teşhis ve tedavinin yerini alacak şekilde tasarlanmadığını söyledi.

Üç yılda geliştirilen uygulama için milyonlarca kare fotoğraf incelendi. Semptomları gösteren 65 bin fotoğraflık arşiv analiz edildi. Uygulama fotoğraflarla birlikte kullanıcıların belirli soruları da yanıtlamasını istiyor.

Google daha önce belirli kanser türleri ve tüberküloz için yapay zeka uygulamaları geliştirmişti. Şimdiye kadar bu uygulamalardan hiçbiri teşhis için onaylanmadı.