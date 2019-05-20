Google, Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı.

The Guardian'ın haberine göre, Google şirketinden yapılan açıklamada, şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın emirlerine uyduğu ve sürecin yansımalarının takip edildiği bildirildi.

HUAWEI TELEFONU OLANLAR BU UYGULAMALARI KULLANAMAYACAK

Açıklamada ayrıca, Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtildi.

Huawei tarafından konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, şirket yetkilileri daha önce yaptıkları bir duyuruda Huawei'nin kendi işletim sistemini kurmak için çalışmalara devam ettiğini söylemişti.

Huawei Tüketici Bölümü Başkanı Richard Yu, geçen mart ayında Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin muhtemel yaptırımlarına ve engellemelerine karşı bir "B Planı"na sahip olduklarını ve kendi işletim sistemlerini yakın zamanda oluşturmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HUAWEI'YE SIRTINI DÖNÜYOR

Haberde, Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei'yle olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacakları kaydedildi.

Google ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin kararı, ABD hükümetinin perşembe günü telekom ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından gerçekleşirken, yine ABD hükümeti tarafından yabancı rakiplerin teknolojileri ve servislerinin engellenmesi kapsamında "Ulusal ekonomik acil durum" ilan edilmişti.

ABD - ÇİN TİCARET SAVAŞI BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKTI

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere mayıs ayı başında ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, 11 Mayıs'ta 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

AA