Google, çocuklar için YouTube’u daha güvenli hale getirecek

Örneğin YouTube, varsayılan yükleme ayarlarını otomatik olarak en gizli seçeneğe ayarlayarak 13 ila 17 yaş arasındaki çocukların içeriklerinin sadece izin verilen kullanıcılar tarafından görülmesini sağlayacak. Çocuklar böylece izin verilen içeriklere ulaşabilecek.

YouTube’un ürün yönetimi direktörü James Beser, konu hakkında, “Genç kullanıcılarımıza, içeriklerini herkese açık yapmalarını istiyorlarsa, dijital gizlilik hakkında bilgi sahibi olarak bilinçli olmalarına yardım etmek istiyoruz” dedi.

YouTube ayrıca, 2018’de tanıttığı “uyku vakti” ve “mola verme” hatırlatıcılarını da 13-17 yaş arası tüm kullanıcılar için varsayılan ayarlar haline getireceğini, ancak isterlerse bunu devre dışı bırakabileceklerini açıkladı.

Ek olarak açıklamalarda, yalnızca ürün ambalajına odaklanan, çocuklar üzerinden para kazanmaya çalışılan ve çocukları doğrudan para harcamaya teşvik eden içeriklerin de YouTube Kids’ten kaldırılacağı belirtildi. Daha genç kullanıcılar için YouTube Kids’te çocuk videosu gibi görünen ancak zararlı içerikler içeren videolara karşı ebeveynlerin istediklerinde açık kapatabilecekleri bir otomatik oynatma seçeneği de eklenecek.

Google Asistan’da 18 yaş altı çocukların konum geçmişi devre dışı bırakılacak ve Google Arama’da 18 yaş altı çocukların fotoğrafları eğer istenirse kaldırılabilecek.



