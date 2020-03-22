Söz konusu web sitesinde Covid-19'un ne tür bir virüs olduğuna, nasıl yayıldığına ve salgına karşı alınabilecek önleyici tedbirlere dair içerikler paylaşıldı.

ABD'deki eyaletlere ait sağlık kuruluşlarının web sayfalarının da eklendiği sitede, virüsün dünya üzerindeki yayılımı grafiklerle gösterildi.

Corona virüsün Google'da en çok hangi terimlerle aratıldığına dair veriler de kullanıcılarla paylaşıldı. Web sitesinde videolar, ülke ülke doğrulanan vakaları gösteren dünya haritası ve Google’ın diğer yardım faaliyetleriyle ilgili birçok bilgi de bulunuyor.

Google, bilgileri Dünya Sağlık Örgütü veya ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri gibi güvenilir kaynaklardan çektiğinin altını çizdi.

Google, şu anda sadece İngilizce dilinde olan sitenin yakında İspanyolca versiyonunun da açılacağını söyledi.



