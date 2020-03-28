Google, corona virüsle mücadele için 800 milyon dolar bağışlayacak

Google, corona virüsle savaşan işletmeleri ve sağlık kuruluşlarını destekleme amaçlı 800 milyon dolarlık bir bütçe açıkladı . Bu taahhüdün bir kısmı CDC Vakfı'na "2-3 milyon yüz maskesi" bağışlamayı da içeriyor.

Bu fon, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve diğer devlet kurumlarına COVID-19'un yayılmasıyla mücadele konusunda bilgi sağlamasına yardımcı olmak için 250 milyon dolarlık reklam hibelerini de içeriyor.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl içinde aktif hesapları olan tüm küçük ve orta ölçekli işletmelere 340 milyon dolarlık Google Ads kredileri de eklenecek. Bu krediler yıl sonuna kadar herhangi bir noktada kullanılabilir.

Bu arada, COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olacak aşılar, terapiler ve diğer verileri inceleyen araştırmacılar ve akademik kurumlar için Google Cloud kredilerine 20 milyon dolar tahsis ediliyor.

Google ayrıca, personeline yıllık olarak verdiği 'matching' ikramiyesini de 7.500 dolardan 10.000 dolara yükseltti.



