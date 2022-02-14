Bilim & Teknoloji Google, Currents’ın fişinin çekileceğini duyurdu

Google, Currents’ın fişinin çekileceğini duyurdu

Bilim & Teknoloji

Google, Currents’ın fişinin çekileceğini duyurdu

Google, Spaces grup sohbet uygulamasının çıkışıyla Currents’a olan ihtiyacın azaldığı ve bu nedenle 2023 itibarıyla Currents’ın fişinin çekileceğini belirtti. Ancak bundan önce Currents’ın bazı sosyal özellikleri Spaces’a aktarılacak.

14 Şubat 2022, Pazartesi 12:29 Son Güncelleme:
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Google’dan verilen bilgiye göre, söz konusu özellikler arasında daha büyük topluluklar ve liderlik iletişimi desteği, gelişmiş arama özelliğine yapılan yatırımlar, içerik moderasyonu araçları ve daha fazlası yer alıyor.

Google Currents, Spaces Rooms’un evrimleşmiş hali olarak tanımlanıyordu. Aynı zamanda grup mesajlaşması imkanı sunan Google Chat’in de bir parçası.

Currents, 2013’te kapatılan haber tarzı bir uygulamaydı. Google Spaces ise 2016’da kısa süreliğine faaliyette olan bir mesajlaşma platformuydu. 

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