Google, Currents’ın fişinin çekileceğini duyurdu

Google’dan verilen bilgiye göre, söz konusu özellikler arasında daha büyük topluluklar ve liderlik iletişimi desteği, gelişmiş arama özelliğine yapılan yatırımlar, içerik moderasyonu araçları ve daha fazlası yer alıyor.

Google Currents, Spaces Rooms’un evrimleşmiş hali olarak tanımlanıyordu. Aynı zamanda grup mesajlaşması imkanı sunan Google Chat’in de bir parçası.

Currents, 2013’te kapatılan haber tarzı bir uygulamaydı. Google Spaces ise 2016’da kısa süreliğine faaliyette olan bir mesajlaşma platformuydu.