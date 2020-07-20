Google, Dilhan Eryurt'u anmak için doodle hazırladı
Google, NASA’da görev yapan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'u anmak için doodle hazırladı. Google tarafından tasarlanan doodle ile ana sayfaya taşınan NASA'da çalışan ilk Türk kadın bilim insanı olan Dilhan Eryurt hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Küçük yaşlarda Matematiğe olan ilgisi nedeniyle Üniversite hayatında geleceğine yön verecek olan İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'ne girdi.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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BBC Türkçe'nin haberine göre Eryurt, 1961-1973 yılları arasında NASA'da görev yaptı. Ardından Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurdu. 13 Eylül 2012'de Ankara'da geçirdiği bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
Eryurt, ilk olarak 1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla Kanada'ya giderek iki yıl çalıştı.
Ardından ABD'ye giden Eryurt, bazı üniversitelerde görev yaptıktan sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı; güneşin tarihi üzerine araştırmalar yaptı.
Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Ensitütüsü’nde çalışan tek kadın astronomdu.
Ay'a ilk iniş için yaptığı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirildi.