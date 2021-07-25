Google, Drive’a önümüzdeki iki hafta içinde gelecek özellik, hesapların geçmişte paylaştığınız dosyalara erişimi durdurup, geçmiş dosyaları da sürücüden kaldırıyor.

Şirket konu hakkında, “Drive’ın paylaşım yetenekleri üretkenliği ve iş birliğini artırır, ancak kötü niyetli kişiler yararlı paylaşımı kolaylaştırması amaçlanan araçları kötüye kullanabilir. Bu yüzden diğer kullanıcıları engellemenin bir yolunu yaratıyoruz” dedi.

Drive’da bir hesabın engellenmesi, bu kişinin Hangouts ve Chat gibi diğer Google hizmetlerinde sizinle etkileşim kurmasını da engelliyor.

Google’ın destek sayfasına göre kullanıcılar yeni özellikle ilgili, Drive’da paylaştıkları bir dosyayı sağa tıklayıp kullanıcı engelleme seçeneği görecek. Eğer engellenen kullanıcının engellemesini kaldırmak isterlerse yine bu seçeneği kullanabilecekler.



