Google Dünya Günü'ne özel doodle tasarladı
Google, Dünya Günü'ne özel doodle tasarladı. Özel günlerde ana sayfasını farklı tasarımlara dönüştüren Google'ın Dünya Günü'nün 50. yıl dönümü için hazırladığı görselde, bu kez renkli animasyonlu arı oyunu yer aldı. Dünya Günü her yıl çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenerek 22 Nisan tarihinde kutlanıyor. Peki, 22 Nisan Dünya Günü nedir? Dünya Günü neden kutlanır? İşte, Dünya Günü hakkında merak edilen ayrıntılı bilgiler...
22 Nisan 2020, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
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Çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Günü, Google'ın doodle tasarımında yer aldı. Teknoloji devi Google Dünya Günü'ne özel hazırladığı video ile kullanıcılarının karşısına farklı bir ana sayfa ile çıktı.
Dünya Günü nedir?
İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.
Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.