Google, dünyadaki tüm kullanıcılarının konum bilgilerini paylaşacak

Google'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek corona virüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

İtalya'da yüzde 94 düşüş, ABD'de ise yarı yarıya

Bu kapsamda şirket tarafından paylaşılan ve 16 Şubat ile 29 Mart arasında kaydedilen ilk veriler şöyle oldu:

Toplamda 13 bin 915 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da park, bahçe, restoran ve sinema ziyaretleri yüzde 94 azaldı. İşe gitme oranı da yüzde 63 düştü. Market ve eczaneye gidenlerin oranınında da yüzde 85 gibi bir azalma yaşandı.

245 bin 573 toplam vakayla en yüksek bulaşma oranlarının görüldüğü ABD'de ise, ilk karantina ilan edilen eyalet olan Kaliforniya'da market ve park ziyaretleri yüzde 50 azaldı. Buna karşılık tecridi hayata geçirmemiş az sayıdaki eyaletlerden biri olan Arkansas'ta bu oran sadece yüzde 29 oldu. Arkansas, en az düşüşün kaydedildiği eyalet durumunda.

Türkiye'de işe gidiş yüzde 45 azaldı

İtalya'nın ardından salgının en fazla kayba yol açtığı Avrupa ülkesi olan İspanya'da market ve eczane ziyaretleri yüzde 76, park ziyaretleri yüzde 89 azaldı. İş yerlerine gidenlerin oranı da yüzde 64 düştü.

Genel karantina ilan edilmeyen Türkiye'de iş yerine gitme oranı yüzde 45 oranında, park ve bahçe ziyaretleri ise yüzde 60 oranında düştü. Toplu taşımayı tercih edenlerin oranında yüzde 71, market ve eczaneye gidenlerin oranında ise yüzde 39'luk bir azalma kaydedildi.



