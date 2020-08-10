Bazı insanlar aslında bir geminin küresel bir felaket durumunda dünyanın seçkin insanlarını taşımak için kullanılacağına inanıyor. Bu nedenle zenginler veya ünlüler birden bire ortadan kaybolursa nereye bakacağımızı biliyoruz sanırım.

Kendisini ‘Dünya’nın Gözcüsü’ olarak tanımlayan MrMBB333 YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen keşif, Google Earth’teki bir tuhaflığı daha ortaya çıkardı ve komplo teorilerini beraberinde getirdi.

Antarktika kıyılarındaki buzulları inceleyen MrMBB333, bir gemiyi andıran tuhaf bir yapı keşfetti. Bu yapını uzunluğu yaklaşık 120 metre. Detaylara bakıldığında gemi benzeri yapının eriyen buzlar ve kar yağışları sonucunda oluşmuş sıradan bir yapı olabileceği görülüyor.

Bazı insanlar, oluşuma neden olan buzun altında bir gemi enkazı olduğunu öne sürerken, bazıları YouTuber'ın Nuh'un Gemisi'ni bulmuş olabileceğini öne sürdü.















