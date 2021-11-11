Bilim & Teknoloji Google, evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu

Google, evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu

Bilim & Teknoloji

Google, evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu

Google, 'Arts and Culture' uygulaması için geliştirdiği evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu.

11 Kasım 2021, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Google, Arts and Culture uygulaması dahilindeki evcil hayvan portreleri özelliğiyle köpek, kedi, kuş ve benzeri hayvanların fotoğraflarıyla benzer görünümlü bir sanat eser bulmaya yardımcı olacak. Bu özellikle, fotoğrafı çekilen evcil hayvanın benzerleri de bulunabilecek. Özellik, ayrıca yapay zekadan yardım alarak işlemlerin birkaç saniye sürmesini sağlıyor.

Bununla beraber işlem sonucunda çıkan sanat eserinin üzerine tıklanarak eser hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek. Arts and Culture uygulaması, kültürel hikayeleri ve ünlü eserleri kullanıcının karşısına çıkarıyor.

Uygulamada sanal gerçeklik turlarıyla müzeleri gezebilme imkanı da bulunuyor.

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