Google evden çalışma süresini bir yıl daha uzattı

Google, dün yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarına evden çalışma seçeneğini gelecek yıla kadar uzattı.

Google CEO'su Sundar Pichai, ofislere dönüşün 10 Ocak'a kadar küresel olarak gönüllülük esasına göre yapılmaya devam edileceğini açıkladı. Ofislere dönüş tarihi, yerel ofislerin vereceği karara göre şekillenecek.

Pichai, "Dünya çapında çok sayıda ofisin zaten açık olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum, on binlerce çalışanı gönüllü olarak yeniden ağırlıyoruz. Önümüzdeki yol, umduğumuzdan biraz daha uzun ve engebeli olabilir, ancak birlikte üstesinden geleceğimiz konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

Google ayrıca, çalışanlarına ofise çağırılmaları durumunda 30 gün önce haber verme sözü verdi ve ekim ve aralık aylarında 'dinlenmek ve şarj olmak' için 'sıfırlama günleri' olarak adlandırılan fazladan bir gün izin vereceklerini açıkladı.

Google, Facebook ve diğer teknoloji devleri, Kovid-19'un yayılmasını sınırlamak amacıyla pandemide terk edilen ofislere geri dönüş planlarını erteledi.