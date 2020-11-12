Çeşitli sorgu filtrelerinden sonra "Ara" sekmesinin en altında yeni bir "Google Fotoğraflar'ı iyileştirmeye yardımcı olun" düğmesi var. Fotoğrafların etiketlenmesi, Google’a nesne tanıma algoritmalarını geliştirmesinde yardımcı oluyor. Bu da Google Fotoğraflar’ın daha kullanışlı bir platforma dönüşmesine katkıda bulunuyor.

Google, resimlerdeki "sizin için neyin önemli olduğunu" daha iyi anlamak istiyor. "Fotoğraflarınızı anlama" ekranı, sağ üst köşede belirtilen tarihlerle kitaplığınızdaki resimleri sunuyor. Atlama seçeneği ve ilerleme çubuğu ile "önemli olanı yazmanız" da isteniyor.

İlk oturumdan sonra, Google Fotoğraflar'ın aşağıdaki yönlerini iyileştirebilirsiniz:

Fotoğraflarınızı anlamak: Sizin için neyin önemli olduğunu öğrenmek istiyoruz.

Yazdırma tercihleri: Neyi yazdırmak istediğinizi anlamamıza yardımcı olun.

Sizin için tasarlandı: Daha iyi kolajlar, animasyonlar ve daha fazlasını oluşturmamıza yardımcı olun.

Tatil fotoğrafları: Hangi fotoğrafların belirli bir tatili veya etkinliği gösterdiğini öğrenmemize yardımcı olun.

Makine öğrenme sistemleri bir şeyleri kendi kendilerine öğrenmiyor. Bu uygulamaların büyük kısmının insanlar tarafından etiketlenen verilerle eğitilmesi gerekiyor. CAPTCHA’ların kullanıcılardan resimlerdeki araba ve bisikletleri işaretlemesinin temelinde de bu bulunuyor. Bu sayede yapay zekâya da araba ve bisikletin ne olduğu öğretiliyor.

Bu özellik yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor. Ancak katkıda bulunduğunuz yanıtları ana ekrandaki taşma menüsünden istediğiniz zaman silebilirsiniz.



