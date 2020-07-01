Google Fotoğraflar’da otomatik yedekleme sona eriyor

Google Fotoğraflar çerçevesinde WhatsApp ve Instagram üzerinden otomatik yedekleme işlemi yapılmasını sona erdiriyor. Google’ın fotoğraf ve video yedekleme platformu daha önce Android ve iOS cihazlarındaki tüm görselleri otomatik olarak yedekliyordu ve bu işleme Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi cihazlar tarafından oluşturulan klasörler de dahil ediliyordu. Bu özelliğin devredışı bırakıldığını belirten Google; sosyal medya klasörlerinin yedeklenmesini isteyenlerin bunu manuel olarak yapmasının veya özelliği yeniden aktif hâle getirmesinin gerektiğini açıkladı.

Google bu değişikliğin temelinde COVID-19 salgınının başlamasından bu yana artan fotoğraf paylaşımının olduğunu belirtti. Konu hakkında Google, “COVID-19 nedeniyle insanlar daha fazla fotoğraf ve video paylaşıyor. İnternet kaynaklarını korumak amacıyla WhatsApp, Mesajlar ve Kik gibi mesajlaşma uygulamaları tarafından oluşturulan klasörler için yedekleme ve eş zamanlama yapılmayacak. Bu ayarı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.” dedi.