Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri fotoğraf ve videoları şifreleyip saklayabiliyor. Üstelik buna ek olarak veriler parmak izi okuyucuyla da güven altına alınabiliyor.

Google konu hakkında, “Fotoğraflar uygulamasında cihazınızın ekran kilidi tarafından korunan bir klasöre hassas fotoğraf ve videolar kaydedebilirsiniz. Kilitli Klasör’deki öğeler Fotoğraflar tablosunda, anılarda, aramalarda veya albümlerde görünmez ve cihazınızdaki fotoğraflarınız ile videolarınıza erişimi olan diğer uygulamalar tarafından kullanılamaz” dedi.