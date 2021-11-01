Bilim & Teknoloji Google Fotoğraflar'daki kilitli klasör özelliği iPhone'lara da geldi

Google Fotoğraflar'daki kilitli klasör özelliği iPhone'lara da geldi

Bilim & Teknoloji

Google Fotoğraflar'daki kilitli klasör özelliği iPhone'lara da geldi

Google Fotoğraflar'daki belirli fotoğraf ya da videoları şifreyle ya da parmak iziyle koruma altına almak isteyenler için kilitli klasör özelliği iPhone'lara da geldi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri fotoğraf ve videoları şifreleyip saklayabiliyor. Üstelik buna ek olarak veriler parmak izi okuyucuyla da güven altına alınabiliyor.

Google konu hakkında, “Fotoğraflar uygulamasında cihazınızın ekran kilidi tarafından korunan bir klasöre hassas fotoğraf ve videolar kaydedebilirsiniz. Kilitli Klasör’deki öğeler Fotoğraflar tablosunda, anılarda, aramalarda veya albümlerde görünmez ve cihazınızdaki fotoğraflarınız ile videolarınıza erişimi olan diğer uygulamalar tarafından kullanılamaz” dedi.

 

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