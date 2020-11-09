Bilim & Teknoloji Google Fotoğraflar’daki renk parlatma özelliği ücretli hale geldi

Google Fotoğraflar’daki renk parlatma özelliği ücretli hale geldi

Bilim & Teknoloji

Google Fotoğraflar’daki renk parlatma özelliği ücretli hale geldi

Google’ın Fotoğraflar uygulamasında renk öne çıkarmaya yarayan renk parlatma özelliği bazı fotoğraflar için ücretli hale geldi.

09 Kasım 2020, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
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Google Fotoğraflar, yalnızca fotoğraf yönetme değil, aynı zamanda da bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Uygulamanın renk öne çıkarmayı sağlayan renk parlatma özelliği ise bazı fotoğraflar için ücretli oldu.

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Google Fotoğraflar bulunan ve kullanıcılara fotoğraflarını düzenlerken yardımcı olan renk parlatma özelliği; görüntüdeki belli alanlardaki renkleri korurken, arka planı ise siyah-beyaz hale getirmeye olanak tanıyor. Ancak bu özellik artık bazı fotoğraflar için ücretli olacak.

XDA-Developers ekibi, Google Fotoğraflar uygulamasının v5.18 versiyonunu incelediğini ve eklenecek yeni düzenleme özelliklerini ortaya çıkardığı belirtiliyor. Bu bağlamda özellikler arasında, Dinamik, HDR ve Vivid gibi özelliklerden söz ediliyor.

Google Fotoğraflar’a altı yeni gökyüzü filtresinin de ekleneceği belirtildi. Bu gökyüzü filtreleri arasında, afterglow, airy, ember, luminous, radiant ve stormy yer alıyor. Yeni gökyüzü filtrelerinin kullanıcılara ücretli sunulup sunulmayacağı belli değil.


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