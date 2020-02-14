Onur Binay/posta.com.tr

Google, web oyunlarını daha erişilebilir hale getirmek için Facebook'un Instant Games teklifine karşı koyuyor. Area 120 deney laboratuvarı, hızlı bağlantı kurmak, zayıf bağlantılarda ve temel akıllı telefonlarda bile iyi oynamak için tasarlanmış olan GameSnacks, HTML5 tabanlı gündelik oyunları tanıttı.

Game Snacks’te HTML5 tabanlı gündelik oyunlar bulunuyor. Sitede bulunan oyunlar, 1Mbs’ten düşük bağlantı ve RAM'i 1GB'tan az olan akıllı telefonlarda; buna ek olarak hem dokunmatik ekranlarla hem de klavye ve mouselar ile oynanabiliyor. Bu da Game Snacks’te bulunan oyunların birçok platformda oynanmasını sağlıyor.

Area 120 ekibi tarafından geliştirilen Game Snacks’te bulunan oyunlar sadece internet üzerinden oynanabiliyor. Güneydoğu Asya’da bulunan insanlar, Gojek uygulaması üzerinden de oyunlara ulaşabilecek.

Google, bu oyunları dağıtmak, insanlara yaymak konusunda Facebook kadar büyük bir avantaja sahip olmayabilir ama daha geniş uyumluluk ve bütün cihazlarda rahatlıkla oynanabilecek olması avantaj sağlıyor.







