Google, Ödüllü Anketler isimli mobil uygulaması ile kullanıcılarına, kendilerine gönderilen anketleri doldurmaları durumunda Google Play bakiyesi kazanma imkanı sunuyor. Şirket şimdi ise, kullanıcıların banka hesaplarına yatırılacak gerçek para kazanmalarına olanak tanıyacak Task Mate isimli yeni uygulamasını duyurdu.

Google’ın yeni duyurduğu Task Mate isimli uygulama sayesinde kullanıcılar çeşitli görevler ediniyor. Kullanıcılara verilen görevler karşılığında ise banka hesaplarına veya dijital cüzdanlarına ödemeler yapılıyor.





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Şimdilik beta aşamasında olan Task Mate’i Google Hindistan’da sınırlı bir kullanıcı kitlesi ile test ediyor. Şirket başarılı bir test aşamasından geçerse Task Mate isimli uygulamayı dünya çapında kullanıcı hizmetine açmayı planlıyor.

Task Mate, kullanıcılara iki farklı kategoride görevler sunuyor. Bu görevlerden ilki, kullanıcıların oturdukları yerden tamamlayabilecekleri sözlü kelime öbeği kaydetme ya da İngilizce bir kelime öbeğini yerel dile çevirme olarak adlandırılıyor. İkinci kategoride ise, kullanıcılar bir mağazanın veya restoranın fotoğrafını çekme ya da sahaya çıkmayı gerektiren görevler bulunuyor. Söz konusu saha görevlerinin maddi karşılığının evde oturarak yapılan görevlerden daha yüksek olacağı belirtiliyor.