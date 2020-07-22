Google, geçtiğimiz yıl BIMI kısaltmasıyla anılan Brand Indicators for Message Identification isimli meslek grubuna katılmıştı. Başka önemli şirketlerin de üye olduğu bu grup, kaynağı doğrulanmış e-postalara marka logolarını otomatik olarak ekleyen bir standart sunuyor. Böylelikle kullanıcıların kendilerine bir marka tarafından gönderilen e-postanın gerçekliğini anlaması kolaylaşıyor. Google, BIMI'yi başka bir teknoloji olan DMARC ile birlikte kullanacak ve bu da dolandırıcıların yasal bir kaynaktan geldiğini iddia etmelerini zorunlu kılıyor.

E-postaların doğruluğu DMARC sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Daha sonrasında da ilgili markanın logosu otomatik olarak e-postaya ekleniyor. Böylelikle kullanıcıların e-postayı gönderen kurum veya kişiye güven duyması kolaylaşıyor.

Google, phishing saldırılarına karşı ekstra önlem için bu teknolojiyi Gmail üzerinde test etmeye kısa süre içinde başlayacak. Bu logolar, Gmail’de kullanıcı avatarlarının görüldüğü yuvarlak alana yerleştirilecek.











