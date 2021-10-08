Google harekete geçti! Önlem alacak

Google, iklim değişikliği inkarcılarının gelirlerini sınırlamak ve platformlarında yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak amacıyla iklim değişikliğini inkar eden reklamları kaldıracak. Şirketten yapılan açıklamada, bu yeni politikanın geçen hafta aşıyla ilgili yanlış bilgilere kapsamlı yasak getirildiğini açıklayan YouTube için de geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, giderek artan sayıda reklam ve yayıncı ortağının iklim değişikliğiyle ilgili yanlış iddiaları destekleyen veya birlikte yayımlanan reklamlarla ilgili endişelerini dile getirdikleri aktarılarak, "Reklam verenler, reklamlarının bu tarz içeriklerin yanında görünmesini istemiyor." ifadesine yer verildi. Öte yandan YouTube’daki yayıncı ve içerik oluşturucularının da "bu iddiaları tanıtan reklamların sayfalarında veya videolarında görünmesini istemedikleri" kaydedildi.

Açıklamada kısıtlamaların, "iklim değişikliğinin varlığı ve nedenleri konusunda bilimsel fikir birliğine aykırı olan reklam içeriklerini ve bu içerikten para kazanmayı yasaklayacağı" ifade edildi. Google, yayıncılar ve YouTube içerik oluşturucuları için kasım ayında, reklam verenler için de aralık ayında yürürlüğe girecek politikayı uygulamak amacıyla hem otomatik araçları hem de gerçek kişilerden oluşan inceleme uzmanlarını kullanacak. "İklim politikası" veya "iklim değişikliğinin değişen etkileri hakkında kamuya açık tartışmalar" gibi diğer konularla ilgili içeriklerde reklamlara izin verilmeye devam edilecek.

AA