Bilim & Teknoloji Google Haritalar bundan böyle aşılama konumlarını da gösterecek

Google Haritalar bundan böyle aşılama konumlarını da gösterecek

Bilim & Teknoloji

Google Haritalar bundan böyle aşılama konumlarını da gösterecek

Google, Haritalar uygulamasına pandemiyle ilgili özel bölümler ekleyecek. Şirkete, Haritalar’a kullanıcıların aşı olabileceği yerleri görebilmelerini sağlayacak bir özellik geliştiriyor.

16 Mayıs 2021, Pazar 11:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Google, Haritalar’a kullanıcıların aşı olabileceği yerleri görebilmelerini sağlayacak bir özellik geliştirmeye başladı. Bu işlem ilk başta ABD’nin Arizona, Louisiana, Mississipi ve Teksas eyaletlerinde yapılabilecek.

Kullanıcılar aşı olmak için randevuya veya sevk edilmeye ihtiyaçları olup olmadığını, aşının belirli nüfus gruplarıyla sınırlı olup olmadığını öğrenebilecek. Ayrıca aşının mobil bir noktada bulunup bulunmadığı da Haritalar’dan görülebilecek.

Google, konu hakkında, “Aşılar hakkında doğru ve zamanında bilgi bulmaya yardımcı olmak için, arama konusundaki bilgi panellerimizi 40’tan fazla ülke ve birçok dili kapsayacak şekilde genişlettik” dedi.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kendin yap 1500 lira kar et
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NASA, Mars'ta görüntülenen buzlu kum tepelerinin fotoğraflarını paylaştı