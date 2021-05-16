Google Haritalar bundan böyle aşılama konumlarını da gösterecek

Google, Haritalar’a kullanıcıların aşı olabileceği yerleri görebilmelerini sağlayacak bir özellik geliştirmeye başladı. Bu işlem ilk başta ABD’nin Arizona, Louisiana, Mississipi ve Teksas eyaletlerinde yapılabilecek.

Kullanıcılar aşı olmak için randevuya veya sevk edilmeye ihtiyaçları olup olmadığını, aşının belirli nüfus gruplarıyla sınırlı olup olmadığını öğrenebilecek. Ayrıca aşının mobil bir noktada bulunup bulunmadığı da Haritalar’dan görülebilecek.

Google, konu hakkında, “Aşılar hakkında doğru ve zamanında bilgi bulmaya yardımcı olmak için, arama konusundaki bilgi panellerimizi 40’tan fazla ülke ve birçok dili kapsayacak şekilde genişlettik” dedi.