Bilim & Teknoloji Google Haritalar ölümcül rotalara yönlendiriyor

Google Haritalar ölümcül rotalara yönlendiriyor

Bilim & Teknoloji

Google Haritalar ölümcül rotalara yönlendiriyor

İskoçya'da dağcılık yardım kuruluşları, Google Haritalar uygulamasının kullanıcıları Ben Nevis ve diğer birçok dağın zirvesine götüren 'ölümcül' bazı rotalar çizdiği uyarısında bulundu.

20 Temmuz 2021, Salı 10:06 Son Güncelleme:
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İskoç dağcılık yardım kuruluşları, Google Haritalar'ın Birleşik Krallık ve İskoçya'nın en yüksek dağı olan Ben Nevis'e ve diğer zirvelere çıkan 'ölümcül' rotalar önerdiği konusunda uyardı.

Yardım kuruluşu John Muir Trust, Google'ın konuyla ilgili endişelere yanıt vermediğini belirtti.

The Guardian'a konuşan doğal hayatı ve çevreyi koruma görevlisi Nathan Berrie şunları söyledi:

"Sorun şu ki Google Haritalar, bazı ziyaretçileri zirveye en yakın otopark olan Upper Falls otoparkına yönlendiriyor. Fakat uygulama bu yönlendirmeyi yaparken doğru rotayı çizmiyor. Bu yüzden zirveye giden yolda olduğunu düşünüp Steall Falls ya da Ben Nevis'in güney yamaçları gibi tehlikeli yerlere yönelen deneyimsiz dağcı gruplarıyla sık sık karşılaşıyoruz."

Mountaineering Scotland adlı yardım kuruluşunun güvenlik danışmanı Heather Morning ise deneyimli dağcıların bile önerilen rotayı seçmeleri durumunda büyük sorunlarla karşılaşacaklarını vurguladı.

Morning şunları ifade etti: "Hat, çok dik, kayalık ve patikasız bir araziden geçiyor. Burada iyi görüş koşullarında bile güvenli bir şekilde araç kullanmak oldukça zordur. Alçak bulutları ve yağmurlu bir havanın olduğunu düşünürsek Google'ın önerdiği rota ölümcül olma özelliğine sahip."

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